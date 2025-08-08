Previsioni Meteo, l’Anticiclone delle Azzorre durerà meno del previsto: tornano i temporali pomeridiani dal 12 Agosto, e dopo Ferragosto cambia tutto

MeteoWeb

Splende il sole totalmente indisturbato in tutt’Italia e su gran parte d’Europa: tutto merito dell’Anticiclone delle Azzorre che nelle ultime ore ha spanciato dall’oceano Atlantico sul Mediterraneo centro-occidentale e sull’Europa centro-meridionale, portando una vastissima area di bel tempo ben visibile dalle immagini satellitari in diretta. Il ciclone che ha colpito l’Italia nei giorni scorsi si è spostato sulla Grecia, dove sta provocando forte maltempo, esattamente come previsto, mentre nel cuore d’Europa, tra Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Balcani e Italia, la situazione meteo si è normalizzata.

Dopo un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo fuori stagione, è tornata l’estate. Al momento senza picchi di calore esagerati. Farà più caldo nei prossimi giorni, ma non avremo picchi estremi: non ci saranno località a +40°C e neanche vicine a questo valore che segna il limite tra il caldo esagerato e quello più normale per i giorni con le temperature più alte dell’anno, nel cuore dell’estate. Qualche località delle zone interne del Centro/Nord supererà i +36°C con qualche picco di +37°C, abbastanza isolato, e solo per un paio di giorni che saranno i più caldi: domenica 10, lunedì 11 e martedì 12 agosto. Temperature molto più miti sulle coste (anche del Nord) e in tutto il Centro/Sud, dove avremo massime inferiori ai +33°C un po’ ovunque, localmente (specie in Sicilia) addirittura di +31°C, cioè perfettamente in linea con la norma del periodo.

Le bufale sul grande caldo e sull’Anticiclone Africano (che non c’è)

Nessuna “grande ondata di caldo“, quindi, tantomeno “inferno africano“: gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli confermano come ci sia esclusivamente l’Anticiclone delle Azzorre a determinare questa fase mite e soleggiata nel cuore della stagione estiva, nella prima metà di Agosto in quello che è da sempre il periodo dell’anno più ambito per le vacanze stagionali proprio per le condizioni meteorologiche stabili, soleggiate e calde. Ecco l’ultima mappa barica aggiornata del modello tedesco DWD per domenica 10 agosto, con l’Anticiclone delle Azzorre posizionato tra Inghilterra e Paesi Bassi con massimi di alta pressione vicini ai 1030hPa:

Nella giornata di lunedì 11 agosto l’Anticiclone spancia ulteriormente verso Germania, Polonia e Balcani con valori superiori ai 1020hPa su un’area molto estesa dell’Europa centrale, che comprende anche il Nord Italia. Molto più bassa la pressione al Sud, inferiore ai 1015hPa, non solo in Italia ma in tutto il comparto nord Africano, a conferma che non c’è alcun promontorio subtropicale o nord Africano che accompagna quest’Anticiclone, di natura esclusivamente oceanica.

Ma l’elemento più rilevante fornito dagli ultimi aggiornamenti è l’anticipo del declino dell’Anticiclone, che inizierà ad indebolirsi prima del previsto, confermando che trarre conclusioni meteorologiche o addirittura climatologiche, paventando grandi anomalie di caldo intense e prolungate non in base ai dati reali ma esclusivamente sulla base di scenari previsionali, è quanto di più fuorviante ci possa essere per la scienza.

Previsioni Meteo: tornano i temporali pomeridiani già da martedì 12 agosto e continueranno per tutta la prossima settimana, Ferragosto compreso

Infatti già da martedì 12 agosto torneranno i temporali pomeridiani, inizialmente deboli e isolati nelle zone interne delle Alpi e degli Appennini, ma via via più intensi nei giorni successivi, già mercoledì 13, giovedì 14 e soprattutto venerdì 15, nel giorno di Ferragosto che sarà rovinato dal maltempo sulle Alpi e anche nelle zone interne dell’Appennino in tutto il Centro/Sud, fino a Calabria e Sicilia. Eloquente l’ultimo aggiornamento delle mappe pluviometriche del modello europeo ECMWF:

Ricordiamo che i temporali pomeridiani sono fenomeni orografici localizzati, che si verificano prevalentemente nelle zone interne e poi possono estendersi su coste e pianure in base alle correnti al suolo. Non si tratta di una perturbazione che quindi porta maltempo compatto su tutto il territorio, anche se un ciclone atlantico arriverà proprio nel giorno di Ferragosto nel cuore d’Europa provocando forti temporali e piogge abbondanti su Francia e Germania, ma si limiterà a nord delle Alpi e non colpirà in pieno il nostro Paese.

In Italia, invece, continueremo ad avere un clima mite, caldo, tipicamente estivo, con mattinate soleggiate, questi veloci temporali pomeridiani con nubifragi e acquazzoni localizzati seppur localmente intensi specie nelle zone alpine e appenniniche, e poi di nuovo bel tempo nelle ore serali e notturne.

La rottura definitiva stagionale, però, è confermata per la seconda metà del mese. Dopo Ferragosto, già nel weekend di sabato 16 e domenica 17 agosto, le temperature inizieranno a diminuire in modo graduale ma inesorabile, e nella settimana del 20 agosto torneranno inferiori alle medie stagionali con forte maltempo. E stavolta la crisi dell’estate sarà irreversibile: almeno per l’Italia del Nord, sarà l’inizio dell’autunno.

