Previsioni Meteo, l’Anticiclone inizia a mollare la presa: ecco i primi temporali pomeridiani, e a Ferragosto arriva un Ciclone. Forte maltempo nel weekend

L’Anticiclone delle Azzorre ufficialmente denominato Julia, sta iniziando a mollare la presa: nella giornata odierna si è allontanato verso l’Europa dell’est, indebolendosi e perdendo i massimi di pressione vicini ai 1030hPa raggiunti nel Nord Europa nei giorni scorsi. L’alta pressione lascia quindi spazio a fenomeni di instabilità anche sull’Italia, dove ieri abbiamo avuto i primi temporali pomeridiani nel Lazio e oggi il maltempo inizia pian pianino ad estendersi ed intensificarsi.

Intanto il caldo continua, ma senza eccessi. Anche oggi fa decisamente fresco sulle Regioni Adriatiche e al Sud, con molte località che hanno temperature persino inferiori rispetto alle medie del periodo. La massima giornaliera non è salita oltre i +27°C a Pantelleria, +28°C a Lampedusa e Cesenatico, +29°C a Rimini, Ancona, Termoli e Cattolica, +30°C a Pescara, Senigallia e San Benedetto del Tronto, +31°C a Palermo, Venezia, Bari, Messina, Reggio Calabria e Fano. Fa più caldo nelle zone interne, ma – lo ripetiamo – senza eccessi: Milano e Torino sono ferme a +34°C, Bologna e Padova a +33°C. Il picco del caldo rimane a Firenze, con +39°C. Fa caldo, siamo a Ferragosto, è tutto nella norma: è semplicemente estate.

Ecco i primi temporali pomeridiani

Se i fenomeni di ieri erano molto isolati ed embrionali, oggi pomeriggio si stanno sviluppando fenomeni temporaleschi più estesi al Centro Italia, in alcune aree del Sud e in Sardegna. Spettacolari le immagini dell’ultimo aggiornamento satellitare di Eumetsat, che illustra proprio lo sviluppo di questi fenomeni temporaleschi in diretta:

Sta piovendo a Frosinone e dintorni: nel capoluogo ciociaro, la temperatura è crollata a +23°C in pieno giorno. Piogge anche nelle zone interne della Sardegna con 15mm a Tonara (Nuoro), 9mm a Desulo (Nuoro), 8mm ad Aritzo (Nuoro) e 7mm a Busachi (Oristano), 6mm a Illorai (Sassari). Il maltempo si intensificherà nelle prossime ore, e ulteriormente domani – mercoledì 13 agosto – con temporali pomeridiani sempre più estesi e diffusi, al punto che porteranno refrigerio in tutte le aree in cui oscureranno il sole e determineranno precipitazioni.

Previsioni Meteo: grave escalation del maltempo da giovedì 14 agosto. Attenzione a Ferragosto, arriva un Ciclone al Sud

Quello del maltempo sarà un crescendo quotidiano sull’Italia nel corso di questa settimana, con la stessa gradualità con cui l’Anticiclone si indebolirà e mollerà definitivamente la presa dal nostro Paese. Dopodomani, giovedì 14 agosto, i temporali inizieranno a fare sul serio estendendosi a gran parte d’Italia e provocando nubifragi anche intensi al Nord/Ovest, al Centro Italia, al Sud e in Sardegna e Corsica, dove avremo i fenomeni più estremi. Forte maltempo anche nel Sud della Francia:

Ma attenzione al giorno di Ferragosto: venerdì 15 sarà una giornata ancora peggiore, con forti temporali su tutto l’arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, dall’Umbria alla Sicilia. I fenomeni temporaleschi saranno molto violenti, con locali nubifragi e grandinate specie nel Lazio, in Campania, Calabria, Sicilia, ma anche Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ancora peggio andrà sabato 16 agosto, il giorno peggiore per il maltempo di questa settimana al Sud e anche al Nord/Est. Un Ciclone, proveniente dal mar Jonio, attraverserà le Regioni del Sud e il maltempo non sarà più limitato alle ore pomeridiane: avremo forti temporali tra Calabria e Sicilia sin dalle ore mattutine, fenomeni che poi si intensificheranno nel pomeriggio-sera con locali nubifragi. Attenzione a possibili fenomeni alluvionali. Diffusa la grandine, e temperature in picchiata su valori autunnali (città come Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lamezia Terme e Cosenza faranno fatica a superare i +25°C giornalieri di temperatura massima, e le minime scenderanno sotto i +20°C!). Il maltempo si estenderà anche a Campania, Puglia e Lazio nelle ore pomeridiane. Forti temporali anche al Nord/Est.

Ancora maltempo domenica 17 e la prossima settimana, con un crollo termico dirompente al Nord, la fine del caldo e anche dell’estate e l’arrivo di condizioni stabilmente autunnali con fresco e piogge torrenziali. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

