Risveglio grigio in Emilia-Romagna: la nebbia avvolge Reggio, Bologna e Modena | FOTO

Risveglio grigio e ovattato questa mattina in Emilia-Romagna, dove una fitta nebbia ha avvolto diverse aree tra Bologna, Modena e Reggio Emilia, come riportato da Emilia-Romagna Meteo. Dopo il passaggio della perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito duramente il Centro/Nord, il maltempo si è spostato verso i Balcani, ma la regione resta segnata da un’atmosfera instabile. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni di variabilità, con il rischio rovesci e temporali sparsi.

