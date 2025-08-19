Il satellite meteo europeo MetOp completa la messa in orbita: inizia la messa in servizio

MeteoWeb

Il nuovo satellite meteorologico europeo MetOp-SG-A1, lanciato il 13 agosto, ha ufficialmente completato con successo le operazioni di messa in orbita, il cosiddetto Leop. Da ora, il controllo missione passa ad Eumetsat, l’organizzazione europea per la gestione dei satelliti meteo, e si passa alla fase di messa in servizio. “Sebbene il Leop sia durato solo tre giorni intensi, il posizionamento in orbita di MetOp-SG-A1 nella corretta configurazione è un risultato che riflette anni di straordinario lavoro di squadra e dedizione da parte di ingegneri e manager di Eumetsat, Agenzia Spaziale Europea, Airbus e Telespazio”, ha dichiarato Valeria Bozzi, Responsabile del Servizio Leop di MetOp presso Eumetsat.

Lanciato il 13 agosto dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, a bordo di un razzo Ariane 6, MetOp-SG-A1 ha a bordo anche il nuovo strumento Sentinel-5 del programma Europeo Copernicus, progettato per fornire dati critici sugli inquinanti atmosferici, ozono e altri gas importanti per il clima, missioni in cui c’è anche un importante ruolo industriale italiano attraverso Leonardo e due sue joint venture, Telespazio e Thales Alenia Space.

“Ora che Eumetsat ha preso il controllo di MetOp-SG-A1 – ha aggiunto Bozzi – passiamo alla fase di messa in servizio del satellite, preparandolo per la piena operatività, quando diventerà una delle più importanti fonti di dati per le previsioni meteorologiche numeriche. Questo contribuirà a migliorare le previsioni salvavita e a rafforzare il monitoraggio climatico in Europa e nel mondo”.