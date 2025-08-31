Sciame sismico ai Campi Flegrei: riunito il Centro coordinamento soccorsi

MeteoWeb

Nelle ultime ore, i Campi Flegrei sono stati interessati da uno sciame sismico, con dodici scosse rilevate dalle 11.27 in poi, quasi tutte di magnitudo lieve ad eccezione delle due, di intensità 3.3, rilevate alle 16.10 e alle 16.36. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato nel pomeriggio il Centro coordinamento soccorsi, da cui è stato confermato che non si sono registrati danni a cose o persone. “Così come riferito dall’Osservatorio Vesuviano, le accelerazioni al suolo – si legge in una nota – sono state basse, e i due eventi maggiori dello sciame sismico sono stati localizzati tra l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli e il complesso La Pietra di Bagnoli. Gli altri eventi minori verificatisi sono stati di magnitudo 1.6, nella medesima area”.

Proseguono le consuete attività di verifica da parte di tutti i soggetti istituzionali interessati sui territori di riferimento. Il tavolo prefettizio continua il monitoraggio su eventuali criticità che dovessero evidenziarsi.