Terremoto ai Campi Flegrei: epicentro a Pozzuoli | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei alle 16:10 di oggi, domenica 31 agosto. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 3.3, con epicentro a Pozzuoli, avvenuto ad una profondità di appena 0,7km, il che avrà fatto sì che la scossa sia stata distintamente avvertita dalla popolazione, data la pochissima profondità. La scossa è stata avvertita anche nei comuni flegrei e in alcune zone di Napoli. Non sono noti al momento danni a persone o cose.