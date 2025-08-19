Settimana da record per i lanci spaziali: 10 missioni in pochi giorni

MeteoWeb

Il panorama spaziale internazionale si prepara a una settimana senza precedenti, con ben 10 lanci programmati in tutto il mondo. Dalla Cina agli Stati Uniti, passando per la Russia e la Nuova Zelanda, i protagonisti saranno razzi e capsule che porteranno nello Spazio satelliti, esperimenti biologici e tecnologie per il futuro dell’esplorazione interplanetaria. Ecco quindi in dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni.

Il debutto di Kinetica 1 dalla Cina

Ad aprire la settimana è la Cina con la missione inaugurale del razzo Kinetica 1, lanciato dalla base di Jiuquan. Si tratta di un nuovo vettore a quattro stadi, alto 31 metri, che ospita a bordo diversi satelliti. Tra questi spiccano due microsatelliti messicani dal peso inferiore ai 100 grammi. Rimane invece riservato il contenuto di una parte del carico, a conferma della crescente importanza strategica delle missioni spaziali cinesi.

Bion-M: la capsula russa per lo studio della vita nello Spazio

Il momento più atteso arriva mercoledì 20 agosto alle 19:13 italiane, con il lancio da Baikonur (Kazakistan) della missione Bion-M.

La capsula, derivata direttamente dalla storica Vostok che nel 1961 portò in orbita Yuri Gagarin, resterà nello Spazio per circa 30 giorni trasportando 75 topi e oltre 1.000 moscerini della frutta. L’obiettivo è studiare gli effetti delle radiazioni cosmiche a livello molecolare, un passo fondamentale per garantire la sicurezza delle future missioni umane di lunga durata.

Non è la prima volta che la Bion viene impiegata per la ricerca: già nel 2013 aveva ospitato pesci, lumache e microrganismi, rientrando con successo dopo un mese in orbita.

Russia e SpaceX: una settimana intensa

Poche ore dopo il lancio di Bion-M, un razzo Angara russo decollerà con un carico ancora non reso pubblico.

Gli Stati Uniti risponderanno con 3 lanci ravvicinati dei loro Falcon 9.

Il primo dedicato a una missione per la difesa;

Il secondo per il dispiegamento di nuovi satelliti Starlink , la megacostellazione di SpaceX per internet globale,

, la megacostellazione di SpaceX per internet globale, Il terzo, di natura logistica, destinato al rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

New Shepard ed Electron: i piccoli vettori entrano in scena

Il fine settimana sarà caratterizzato dai lanci di due razzi più piccoli ma altrettanto significativi.

Sabato 23 agosto, alle 13:30 italiane , Blue Origin testerà nuovamente il New Shepard con un volo suborbitale. Questo veicolo, già usato per il turismo spaziale, continua a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di tecnologie di riutilizzo e microgravità;

, Blue Origin testerà nuovamente il con un volo suborbitale. Questo veicolo, già usato per il turismo spaziale, continua a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo di tecnologie di riutilizzo e microgravità; Sempre sabato, dalla Nuova Zelanda, il razzo Electron della compagnia Rocket Lab porterà in orbita diversi piccoli satelliti, tra cui Lyra 2, parte della costellazione progettata da EchoStar per fornire connettività internet.

Starship: il 10° test verso il futuro

A chiudere questa maratona sarà domenica 24 agosto, alle 18:30 in Texas (01:30 della notte italiana del 25 agosto), il 10° volo di test di Starship, il colosso spaziale di SpaceX. Il volo rappresenta una tappa cruciale per il veicolo destinato alle missioni lunari e marziane. Dopo una serie di fallimenti, in particolare legati ai sistemi di controllo del secondo stadio, il test punterà a dimostrare una discesa controllata nell’oceano. Un successo potrebbe aprire la strada al definitivo consolidamento di Starship come mezzo chiave per la prossima era dell’esplorazione spaziale.

Una settimana che segna il futuro dello Spazio

Dieci lanci in 7 giorni rappresentano non solo un record, ma anche il simbolo di un’epoca di crescente attività nello Spazio. Dalla biologia molecolare al turismo suborbitale, dalla difesa alle telecomunicazioni globali, ogni missione contribuisce a costruire il mosaico della nuova corsa allo Spazio, sempre più affollata e competitiva.