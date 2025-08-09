Si tuffa dal gommone e finisce tra le eliche: giovane muore a Palermo

MeteoWeb

Tragedia a Mondello (Palermo), dove un giovane si è tuffato dal gommone, finendo sull’elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull’imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la Polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime: aveva perso molto sangue.

Il giovane si chiamava Simone La Torre e aveva 23 anni. Era a bordo di un gommone insieme ad altri sette o otto amici. Secondo alcune testimonianze, si sarebbe tuffato e sarebbe finito tra le eliche mentre il natante era in movimento, ferendosi gravemente al torace. Arrivato in fin di vita in banchina di fronte alla piazza di Mondello, nel molo vecchio, ad attenderlo ha trovato i sanitari 118 chiamati dagli amici. Dopo aver provato a rianimarlo, i sanitari si sono dovuti arrendere e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I giovani che erano con lui in barca vengono sentiti dai militari della Capitaneria di Porto che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Si attende il medico legale per eseguire l’ispezione sul corpo del 23enne. Sarà la procura a stabilire se dovrà essere eseguita l’autopsia.