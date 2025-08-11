Sicilia, la stazione meteo SIAS di Floridia (Siracusa) continua a sovrastimare notevolmente le temperature: ecco i DATI

MeteoWeb

Grazie al pregevole e meritorio lavoro del geologo Alfio Grassi, possiamo documentare come la stazione meteorologica di Floridia (Siracusa) del SIAS (Servizio Agrometereologico Siciliano) continui a sovrastimare i dati delle temperature massime giornaliere, con una sovrastima media compresa tra +1,5°C e +2°C nell’ultimo bimestre (giugno e luglio 2025). La circostanza è particolarmente emblematica rispetto al fatto che dati falsi vengano in realtà validati e considerati reali, ma misurano molto più caldo rispetto a quello realmente esistente.

Un paio di settimane fa avevamo già svelato come questa stazione meteo sia da anni totalmente inattendibile, con l’aggravante di aver misurato il record di caldo assoluto europeo l’11 agosto 2021 (esattamente quattro anni fa rispetto a oggi) che però è da invalidare. Ma i responsabili del SIAS, anziché prendere i dovuti provvedimenti, annullare i dati e aggiustare lo schermo solare della stazione meteo, continuano come se nulla fosse a misurare temperature molto più alte della realtà.

Di seguito i dati della stazione meteo ufficiale gestita dal geologo Alfio Grassi accanto a quella SIAS proprio per dimostrare i dati fallaci del servizio meteo ufficiale siciliano: