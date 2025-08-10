Svelato cosa ha causato la potente esplosione idrotermale di Yellowstone del 2024

MeteoWeb

Un sistema sotterraneo intasato ha causato la potente esplosione idrotermale della Black Diamond Pool di Yellowstone la scorsa estate, secondo l’U.S. Geological Survey (USGS). I minerali avevano sigillato i canali sotto la piscina nel Biscuit Basin, intrappolando la pressione che alla fine ha causato l’esplosione. Il 23 luglio 2024, l’esplosione ha scagliato grandi massi e detriti a centinaia di metri di altezza, costringendo i visitatori del parco a cercare sicurezza su una passerella vicina. Fortunatamente, non si sono verificati feriti, ma la passerella è stata gravemente danneggiata e rimane chiusa.

“Esaminando attentamente le rocce espulse, abbiamo appreso che l’esplosione è avvenuta quando il sistema idrotermale superficiale è stato sigillato dai minerali trasportati dall’acqua”, ha scritto l’USGS in un comunicato stampa. “I minerali hanno ostruito il sistema idraulico, consentendo alla pressione di accumularsi nei livelli superficiali appena sotto la superficie. Un’esplosione era inevitabile”.

Altre eruzioni successive

Da allora, l’area è rimasta geologicamente attiva. Le eruzioni fangose di novembre 2024 e gennaio 2025 hanno espulso acqua a diversi metri di altezza. Nel maggio 2025, un’altra eruzione più grande ha eruttato acqua a 6-9 metri di altezza, seguita da eventi più lievi.

Una nuova piscina termale nel Norris Geyser Basin

Nel frattempo, nel Norris Geyser Basin, una nuova piscina termale si è formata gradualmente tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. A differenza dell’improvvisa esplosione del Black Diamond, questa formazione si è sviluppata attraverso una serie di eventi idrotermali più piccoli, creando una piscina larga circa 4 metri vicino a “Tree Island”.

I funzionari del parco continuano a monitorare attentamente queste aree, poiché l’attività geotermica di Yellowstone rimane dinamica e imprevedibile.