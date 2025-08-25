La tempesta tropicale Juliette si è formata nel Pacifico, al largo della Bassa California

MeteoWeb

La tempesta tropicale Juliette si è formata nell’Oceano Pacifico a centinaia di km dalla penisola messicana della Bassa California, mentre la tempesta tropicale Fernand avanza nell’Oceano Atlantico. Nessuna sorveglianza o allerta costiera è in vigore per per le 2 tempeste, ha riportato il National Hurricane Center statunitense. Juliette non rappresenta una minaccia immediata per la terraferma, hanno evidenziato i meteorologi. La tempesta si trova a circa 708 km a Sud-Sud/Ovest della punta meridionale della penisola della Bassa California. Fa registrare venti massimi sostenuti di 64 km/h e si muove verso Ovest-Nord/Ovest a 21 km/h. Un certo rafforzamento è previsto fino a domani, con un indebolimento a partire da mercoledì.

Fernand si è formato sabato nel bacino atlantico, ma è lontano dalla terraferma e si prevede rimanga su acque oceaniche aperte. Avanza a Est delle Bermuda e si incurverà maggiormente verso Nord/Est.