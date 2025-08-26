Terremoti nei Campi Flegrei, “in corso nuovo sciame sismico”

MeteoWeb

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che “a partire dalle ore locali 07:27 del 26/08/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei“, si legge in una nota. “In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.