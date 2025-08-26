Terremoti a Pozzuoli, “concluso sciame sismico ai Campi Flegrei”

Otto terremoti a Pozzuoli, concluso lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 07:27 del 26/08/2025 e costituito in via preliminare da 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (8 localizzati) e magnitudo massima Md = 1.6 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei“. Si ricordi che la definizione di inizio e fine di uno sciame sismico nei Campi Flegrei segue dei criteri precisi.

Di seguito l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0.

