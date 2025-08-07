Terremoto Papua Nuova Guinea: forte scossa vicino a Kokopo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Papua Nuova Guinea alle 3:34 locali di venerdì 8 agosto (le 18:34 italiane del 7 agosto). I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6, con epicentro individuato 76km a est di Kokopo e profondità di 30km. Non sono noti al momento danni a persone o cose.