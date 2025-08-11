Terremoto in Turchia: arrestati proprietario e costruttore di edificio crollato a Sindirgi

MeteoWeb

Le autorità turche hanno arrestato il proprietario e il costruttore di un edificio residenziale crollato durante il terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito ieri il nord-ovest della Turchia, nell’ambito di un’indagine su possibili negligenze. Lo ha riferito un funzionario. Il sisma ha colpito la città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir causando la morte di un anziano residente che è deceduto nel condominio di tre piani crollato e il trasferimento di altre 29 persone in tutta la regione.

La scossa è stata avvertita fino a Istanbul, a quasi 200 chilometri a nord, suscitando timori nella città di oltre 16 milioni di abitanti. Secondo il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya, il terremoto di domenica ha causato il “crollo di 16 edifici, la maggior parte dei quali erano case abbandonate in villaggi. Il condominio di Sindirgi era uno dei pochi edifici abitati ad essere crollato, spingendo le autorità a fermare il proprietario e il costruttore per interrogarli con l’accusa di “omicidio colposo e lesioni personali”, ha detto il ministro della Giustizia Yilmaz Tunc. Dei 29 feriti ricoverati in ospedale, 19 sono stati dimessi lunedì, ha detto il ministro della Salute Kemal Memisoglu. Quelli ancora recuperati non sono in condizioni gravi, ha aggiunto.

Le scosse di assestamento

Nel frattempo, più di 200 scosse di assestamento hanno colpito la regione, la più forte delle quali ha raggiunto la magnitudo 4,6. Le scosse hanno costretto molti residenti a passare la notte all’aperto e a dormire nelle auto per paura che le loro case crollare, secondo quanto riportato dall’emittente televisiva nazionale HaberTurk. La Turchia si trova su importanti faglie sismiche ei terremoti sono frequenti.

Nel 2023, un terremoto di magnitudo 7,8 ha ucciso più di 53.000 persone in Turchia e distrutto o danneggiato centinaia di migliaia di edifici in 11 province meridionali e sud-orientali. Altre 6.000 persone sono state uccise nelle zone settentrionali della vicina Siria. L’alto numero di vittime è stato attribuito all’uso diffuso di metodi di costruzione scadenti, alla scarsa supervisione e alle carenze istituzionali.