Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 6.2 della scala Richter che ha colpito l’ovest della Turchia, con l’epicentro nella provincia di Balikesir. Lo ha reso noto il ministro della Sanità, Kemal Memisoglu, secondo cui le loro condizioni non sono gravi. Altre due persone sono estratte vive da sotto le macerie in seguito al crollo di un edificio nella città di Sindirgi.
Terremoto Turchia, il primo bilancio: feriti e persone estratte da sotto le macerie
Feriti e salvataggi dopo il sisma di magnitudo 6.2 che ha scosso la provincia turca di Balikesir: paura per il terremoto
