Terremoto in Turchia: crollano edifici a Sindirgi, distrutta una moschea

MeteoWeb

Una decina di edifici sono crollati a Sindirgi, epicentro del terremoto registrato nell’ovest della Turchia, e tra questi un immobile di tre piani nel centro della città. Lo ha detto alla televisione Ntv il sindaco, Serkan Sak, secondo cui “sei persone abitavano in questo edificio e quattro sono state estratte vive dalle macerie”. “Edifici e moschee sono distrutti ma non ci sono vittime”, ha aggiunto ancora. Dopo la prima scossa di magnitudo 6.2, sono seguite delle repliche di assestamento, tra 3.5 e 4.6 della scala Richter.