Ticino: giovane 24enne trovato senza vita dopo un tuffo a Somma Lombardo

Un 24enne è deceduto questa mattina dopo essersi tuffato nelle acque del Ticino, in via Canottieri 6, a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Dalle prime ricostruzioni parrebbe che il ragazzo avesse trascorso la notte insieme a due amici sulle sponde del fiume. Svegliatisi in mattinata, gli amici, non vedendolo, hanno lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi, poi il macabro ritrovamento. Al momento non ci sono elementi che facciano pensare ad un gesto volontario o atti di violenza da parte di terzi, si attende l’autopsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, personale Areu, la polizia locale di somma lombardo e i carabinieri di Gallarate.