Il tifone Kajiki tocca terra in Vietnam: un morto e decine di migliaia di evacuati

Il tifone Kajiki ha toccato terra nel Vietnam centro-settentrionale con venti di 130km/h, causando fino al momento un bilancio di un morto e otto feriti e provocando l’evacuazione di decine di migliaia di abitanti delle regioni costiere. Kajiki, il quinto tifone che ha colpito il Paese del Sud-Est asiatico quest’anno, ha toccato terra verso le 15:00 dopo aver sollevato onde alte fino a 9,5 metri nel Golfo del Tonchino. Il tifone ha toccato terra con venti che soffiavano tra i 118 e i 133km/h, secondo quanto riferito dal Centro nazionale di previsioni idrometeorologiche del Vietnam.

“Le piogge continueranno oggi (lunedì) e domani (martedì) e, a causa delle forti precipitazioni, il rischio di inondazioni e violente piene è molto elevato”, ha dichiarato il direttore del centro, Mai Van Khiem. “Il rischio di inondazioni improvvise durante la notte è molto elevato, quindi dobbiamo rimanere in stato di allerta”, ha aggiunto.

Evacuazioni e inondazioni

Circa 44.000 persone sono state evacuate dalla regione centrale e sono stati mobilitati 16.000 militari. Secondo le autorità, circa 325.500 persone di cinque province costiere devono ancora essere evacuate verso scuole ed edifici pubblici.

Il centro di Vinh, città costiera nel centro-nord del Paese, è stato allagato durante la notte. Al mattino, le strade erano quasi deserte e la maggior parte dei negozi e dei ristoranti erano chiusi. I commercianti e gli abitanti avevano anche protetto gli ingressi con sacchi di sabbia.

Inoltre, due aeroporti nazionali sono stati chiusi e 35 voli cancellati, mentre tutti i pescherecci che si trovavano sulla traiettoria del tifone sono stati richiamati in porto. Più di una dozzina di voli interni in Vietnam sono stati cancellati domenica 24 agosto.

La tempesta dovrebbe perdere intensità dopo aver toccato terra. Il centro congiunto di allerta tifoni ha dichiarato che le condizioni suggeriscono “una tendenza all’indebolimento man mano che il sistema si avvicina alla piattaforma continentale del Golfo del Tonchino, dove il calore oceanico è meno intenso”.

In Cina, 20.000 abitanti sono stati evacuati dall’isola di Hainan quando il tifone ha colpito la costa meridionale.