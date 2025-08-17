Torre Canne, uomo disperso in mare ritrovato senza vita

MeteoWeb

È stato ritrovato senza vita l’uomo di 59 anni di Fasano (Br), disperso in mare da questa mattina nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Torre Canne. Il corpo è stato individuato poco dopo le 16.30 al largo della costa, nelle acque dove erano in corso le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto di Bari in sinergia con quella di Brindisi. L’allarme era stato lanciato intorno alle 10 da un bagnante, che aveva notato un uomo in difficoltà in mare. Immediato l’intervento della Guardia costiera, con un mezzo da Torre Canne e un’imbarcazione da Monopoli. Sul posto anche i vigili del fuoco, con un elicottero, il nucleo sommozzatori di Taranto e le squadre dei distaccamenti di Ostuni e del comando provinciale di Brindisi.

Le ricerche

Nel corso delle prime fasi delle ricerche erano stati recuperati una boa di segnalazione e un fucile da pesca subacquea, riconducibili all’uomo. Sul posto anche l’ambulanza del 118 per la constatazione del decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.