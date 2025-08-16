Tromba d’aria a Porto Cesareo: danni al “Paradise Beach” | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta tromba d’aria ha colpito Porto Cesareo nel pomeriggio, creando panico tra i bagnanti e turisti della zona. Il fenomeno, che si è scatenato poco dopo le 13, è stato preceduto da una forte pioggia e da un improvviso vento proveniente dal mare. L’area più colpita è stata quella del “Paradise Beach”, dove ombrelloni e lettini sono stati sollevati e scaraventati via in pochi istanti. Il vento ha danneggiato anche alcune strutture, tra cui un gazebo e una parte della struttura ricettiva, mentre diverse imbarcazioni ancorate nelle vicinanze sono state colpite e spostate. Tra le aree coinvolte, anche una struttura dedicata a persone diversamente abili, ha subito danni.

Nonostante la violenza del fenomeno atmosferico, fortunatamente non si sono registrate gravi conseguenze per i presenti. I bagnanti hanno provato a mettersi in salvo, ma il bilancio dei danni si è limitato a strutture danneggiate e alcune imbarcazioni spostate. La situazione, sebbene drammatica nel momento dell’impatto, non ha avuto ripercussioni tragiche sulla salute dei turisti o dei residenti.

