Veneto martoriato dal maltempo: pioggia torrenziale, vento e grandine tra Trevigiano e Padovano | FOTO e VIDEO

Un violento fronte temporalesco ha investito oggi il Veneto, colpendo duramente le province di Treviso e Padova con piogge intense, grandine e forti raffiche di vento. L’ondata di maltempo, iniziata nel primo pomeriggio, ha causato danni diffusi a infrastrutture, vegetazione e coltivazioni.

Maltempo in Veneto, caos nel Trevigiano: alberi caduti e disagi alla viabilità

Nella Marca trevigiana, i comuni più colpiti risultano Mogliano Veneto, Preganziol e Resana. Le squadre dei Vigili del Fuoco – partite dalla sede centrale di Treviso e dai distaccamenti di Castelfranco Veneto e Asolo – sono state impegnate in una decina di interventi, soprattutto per la rimozione di alberi caduti e rami pericolanti resi instabili dalle raffiche di vento.

A Resana, un grosso albero è precipitato su un camion in sosta all’interno di un’area aziendale; fortunatamente non si registrano feriti. Il monitoraggio da parte delle autorità resta attivo, considerata la persistenza delle condizioni meteo avverse.

Violenti temporali nel Padovano, grandine e strade allagate

Il maltempo ha colpito in modo altrettanto severo Padova e provincia. Nel primo pomeriggio, un nubifragio accompagnato da grandine ha investito zone come Piazzola sul Brenta, Grantorto, San Pietro in Gu, Saonara, Legnaro, Polverara e Casalserugo. Coldiretti Padova ha segnalato danni alle coltivazioni di mais, soprattutto nell’Alta padovana, anche se la dimensione relativamente piccola dei chicchi di grandine sembra aver limitato i danni peggiori.

Nel capoluogo, colpito da un temporale con downburst, come spesso accade durante temporali particolarmente intensi, si sono registrati allagamenti in diversi punti critici: in via dei Colli, ad esempio, l’acqua ha rallentato il traffico, mentre in via Fistomba un albero crollato ha temporaneamente isolato la zona. Altri episodi simili sono avvenuti in via Lisbona e via Ognissanti, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire per ripristinare la viabilità. Momenti di apprensione anche in piazza delle Erbe, dove il vento ha rovesciato un banchetto ambulante senza, fortunatamente, provocare feriti.

A Camposampiero, nel piazzale degli istituti superiori e in via Puccini, le strade si sono rapidamente trasformate in canali d’acqua.

Maltempo in Veneto, violento temporale con downburst a Padova

