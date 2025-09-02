Adesso è ufficiale, Donald Trump annuncia la sede di Huntsville per l’US Space Command

MeteoWeb

Come anticipato nelle scorse ore, Donald Trump ha annunciato il trasferimento della sede dello US Space Command da Colorado Springs, in Colorado, a Huntsville, in Alabama. La decisione creerà “30mila posti di lavoro” nello Stato, ha detto il presidente Usa parlando alla Casa Bianca. Huntsville, in Alabama, soprannominata “Rocket City“, ospita da tempo il Redstone Arsenal dell’Esercito e il Marshall Space Flight Center della Nasa. Anche lo Space and Missile Defense Command dell’Esercito ha sede a Huntsville, soprannominata così per il suo ruolo nella costruzione dei primi razzi per il programma spaziale statunitense.

L’annuncio di Trump conclude un tira e molla durato quattro anni sulla sede dello Space Command. Nel 2021, l’Aeronautica Militare aveva individuato il Redstone Arsenal dell’Esercito a Huntsville come sede preferenziale per il nuovo U.S. Space Command. La città è stata scelta dopo visite in loco in sei stati, confrontando fattori come la capacità infrastrutturale, il supporto delle comunità locali e i costi per il dipartimento della Difesa. Nel 2023, l’allora presidente Joe Biden annunciò che lo Space Command avrebbe avuto sede permanente a Colorado Springs, Colorado, che ne era stato il quartier generale temporaneo. L’Amministrazione democratica di Biden affermò che mantenere il comando a Colorado Springs avrebbe evitato un’interruzione della prontezza operativa. Da tempo ci si aspettava che Trump, che gode di un profondo sostegno in Alabama, spostasse la sede dello Space Command nello Stato.

Rocket City: perché Huntsville è considerata la capitale dei razzi negli Stati Uniti

Huntsville, città dell’Alabama nota come “Rocket City”, deve il suo soprannome a un ruolo cruciale nello sviluppo della tecnologia spaziale americana. Questa denominazione non è un semplice vezzo turistico, ma affonda le radici in decenni di ricerca scientifica, ingegneristica e innovazione che hanno trasformato una cittadina del Sud degli Stati Uniti in uno dei poli più avanzati dell’industria aerospaziale mondiale.

Le origini: dalla Seconda Guerra Mondiale alla corsa allo spazio

Il legame tra Huntsville e i razzi nasce nel 1941, quando l’esercito statunitense fondò il Redstone Arsenal, una base militare destinata inizialmente alla produzione di artiglieria. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto con l’Operazione Paperclip, un gruppo di scienziati tedeschi guidato da Wernher von Braun fu trasferito negli Stati Uniti per sviluppare la nuova generazione di missili e razzi. Fu proprio a Huntsville che von Braun e il suo team iniziarono a progettare il missile Redstone, progenitore delle tecnologie che avrebbero portato alla conquista dello spazio.

NASA e il Saturn V: il razzo che portò l’uomo sulla Luna

Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, la città divenne il cuore pulsante della corsa alla Luna. Qui venne progettato e testato il Saturn V, il gigantesco razzo che rese possibili le missioni Apollo e lo sbarco dell’uomo sul nostro satellite nel 1969. Il contributo di Huntsville fu talmente determinante che il successo delle missioni Apollo non sarebbe stato possibile senza l’expertise scientifica e ingegneristica maturata nella Rocket City.

Dalla Stazione Spaziale Internazionale alle nuove missioni lunari

Oggi Huntsville continua a rivestire un ruolo strategico:

al Marshall Space Flight Center vengono sviluppati i sistemi di propulsione e i moduli destinati alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ;

vengono sviluppati i sistemi di propulsione e i moduli destinati alla ; la città è al centro del programma Artemis , che punta a riportare astronauti sulla Luna entro i prossimi anni e a preparare le future missioni su Marte;

, che punta a riportare astronauti sulla Luna entro i prossimi anni e a preparare le future missioni su Marte; l’area ospita un distretto tecnologico con aziende aerospaziali e di difesa che collaborano a progetti di altissimo livello scientifico.

Una città della scienza e della divulgazione

Il soprannome “Rocket City” è rafforzato anche dalla presenza dello U.S. Space & Rocket Center, uno dei più grandi musei al mondo dedicati allo spazio, che custodisce un Saturn V a grandezza naturale e promuove programmi educativi come lo Space Camp, rivolti a studenti e appassionati di scienze spaziali.

Insomma, Huntsville non è soltanto un punto geografico sulla mappa dell’Alabama, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione tecnologica che ha scritto pagine decisive della storia aerospaziale. Per questo è universalmente conosciuta come Rocket City, la città dei razzi: un luogo dove scienza, ingegneria e visione del futuro si incontrano da oltre settant’anni.