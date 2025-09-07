Alghero, esplosione in un ristorante del centro storico: il motivo del ‘botto’ e il bilancio

E’ di cinque feriti il bilancio dell’esplosione in un ristorante del centro storico di Alghero, in Sardegna, proprio davanti alla Cattedrale: si tratta di tre dipendenti del locale e di una signora e la figlia che stavano transitando nei pressi del locale quando state investite dalle schegge di vetro. La deflagrazione, poco dopo le 19, sarebbe stata causata da una fuga di gas da una bombola. I feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati all’ospedale di Alghero ma nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. L’intera palazzina del ristorante, ‘La sartoria del gusto’, è stata evacuata e il locale è stato dichiarato inagibile.