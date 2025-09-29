Allarme droni e missili: la Cina lancia l’arma laser Liaoyuan-1 (LY-1)

Una rivista militare cinese ha fornito nuovi dettagli sull’arma laser Liaoyuan-1 (LY-1), presentato per la prima volta durante la parata per il Victory Day a Pechino il 3 settembre, sostenendo che la sua potenza supera quella dei sistemi statunitensi. Lo riporta il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, citando l’ultimo numero della rivista specializzata Ordnance Industry Science Technology. Secondo la rivista, l’arma sarà impiegata per l’“intercettazione a corto raggio di missili e droni in arrivo”, rappresentando “l’ultima linea di difesa” all’interno del sistema di difesa aerea navale.

Il LY-1, spiega l’articolo, potrebbe integrarsi con i missili HHQ-9C a lungo raggio, HQ-16C a medio raggio e HQ-10A a corto raggio. Il confronto tracciato dalla rivista con l’Helios statunitense, sviluppato da Lockheed Martin e già installato sul cacciatorpediniere USS Preble, sostenendo che la struttura complessiva del sistema cinese sarebbe “molto più robusta”, grazie a un’apertura della lente “quasi doppia” e a sottosistemi – sensori, meccanismo di elevazione e apparecchiature ausiliarie – “più avanzati”.

Test e potenziale del Laser Liaoyuan-1

L’articolo ricorda inoltre il test del laser LWSD Mark 2 MOD 0 effettuato dalla US Navy nel 2020 a bordo della nave d’assalto anfibia USS Portland, ma stima che la potenza del Liaoyuan-1 sia compresa tra 180 e 250 kilowatt, “lievemente superiore” ai sistemi navali statunitensi attualmente in fase di sperimentazione. Gli esperti citati da Ordnance Industry Science Technology affermano che l’arma cinese dispone di spazio sufficiente per unità di alimentazione aggiuntive, il che ne aumenterebbe ulteriormente il potenziale.

Oltre a droni e sistemi marittimi senza equipaggio, il laser potrebbe essere utilizzato anche contro missili antinave, con un costo di intercettazione “molto basso”. Secondo alcune valutazioni, il LY-1 potrebbe arrivare a sostituire progressivamente i sistemi d’arma ravvicinata 630, 730 e 1130 montati sulle navi da guerra.