Frammenti di droni rinvenuti vicino a Tulcea: avviata un’indagine approfondita

Nuovi frammenti di droni sono stati rinvenuti nei pressi della città di Tulcea, nella Romania orientale, non distante dal confine con l’Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa romeno, Ionut Mosteanu, secondo il quale esperti del suo dicastero stanno raccogliendo i frammenti per un’indagine approfondita. La Romania è uno dei Paesi europei il cui spazio aereo è stato violato da velivoli russi nelle ultime settimane. Due settimane fa Bucarest ha dato ordine di alzarsi ai suoi caccia dal momento che un drone era entrato senza autorizzazione nel suo spazio aereo prima di dirigersi in Ucraina.