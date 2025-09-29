La Francia invia un distaccamento militare in Danimarca per sostenere la difesa contro i droni

La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti-drone a sostegno delle forze armate danesi, in risposta al recente aumento dei voli di droni non identificati. Lo rende noto il ministero della Difesa francese in una nota dove si sottolinea che il distaccamento “opera in piena cooperazione con le autorità danesi e nel rispetto della sovranità del nostro alleato”. Il sostegno alla Difesa danese arriva in preparazione del vertice informale dell’Unione Europea previsto a Copenaghen l’1 e il 2 ottobre. “Questo distaccamento integra le risorse danesi ed europee schierate per l’occasione e dimostra la solidarietà europea in materia di difesa di fronte a una grave minaccia”, si legge nella nota.

La Danimarca installa radar anti droni

L’azienda danese Weibel ha installato un radar anti drone nei pressi dell’aeroporto di Copenaghen dopo i recenti avvistamenti di velivoli senza pilota su diversi siti militari del Paese. Lo reso noto su X il Ministero della Difesa danese. “Le autorità e i fornitori stanno lavorando 24 ore su 24 per migliorare le contromisure contro i droni in Danimarca. In particolare, Weibel ha installato il radar XENTA-M5 nei pressi dell’aeroporto di Copenaghen”, ha scritto il Ministero su X.

Le indiscrezioni dai media

L’emittente di servizio pubblico danese Dr riporta che due fregate della marina danese stanno pattugliando siti infrastrutturali d’importanza strategica, quali l’aeroporto di Copenaghen. Il governo di Svezia ha approvato il dispiego di militari svedesi in Danimarca con la capacità di abbattere droni che affiancheranno le autorità locali in vista del vertice europeo in settimana. Da oggi fino al 3 ottobre c’è un divieto totale di utilizzare droni.