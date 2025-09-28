Droni russi nello spazio aereo italiano? Le parole del ministro Tajani

“Non è che rimanga ottimista su Putin, Putin ha un’aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente voglia attaccare l’Italia”. E’ quanto detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, da Telese Terme dove è in corso la festa nazionale di Forza Italia, a proposito dell’allarme lanciato nelle scorse ore dal presidente ucraino Volodymir Zelensky, sulla possibilità che i droni russi possano violare lo spazio aereo italiano. “La nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta, l’efficienza dell’Aeronautica militare c’è sempre, sia in cielo che a terra. Ho parlato anche con il ministro della Difesa stamattina, ci siamo consultati, gli italiani possono stare tranquilli, non dobbiamo drammatizzare, non ci risulta nulla di preoccupante”, ha chiuso Tajani.