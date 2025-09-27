Schiphol, voli bloccati a causa di un avvistamento di drone: caos nel primo pomeriggio

Una delle sei piste dell’aeroporto Schiphol di Amsterdam, nei Paesi Bassi, è stata chiusa per circa 45 minuti nel primo pomeriggio di oggi, dopo che intorno a mezzogiorno era stato segnalato l’avvistamento di un drone. Lo ha riferito ad Associated Press il portavoce della polizia militare Doron Wallin. Gli aerei sono stati dirottati su un’altra pista. Wallin ha poi precisato che non sono stati trovati né droni né piloti di droni e che la pista è stata riaperta. Ha aggiunto che tali avvistamenti sono un evento ricorrente, con 22 segnalazioni finora quest’anno.