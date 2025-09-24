Allerta Meteo, allarme rosso alle Azzorre per l’arrivo dell’uragano Gabrielle: le raccomandazioni della Proteção Civil

Il presidente del “Servizio regionale di Protezione civile e antincendio delle Azzorre” (Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores – SRPCBA), Rui Andrade, ha lanciato un appello alla popolazione dell’arcipelago atlantico affinché adotti misure di autoprotezione in vista del passaggio dell’Uragano Gabrielle nella regione. “Considerando la situazione attuale, è sempre importante ricordare le misure di autoprotezione che la popolazione può e deve adottare in queste circostanze“, ha affermato Andrade in una nota inviata alle redazioni. Secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (IPMA), Gabrielle potrebbe raggiungere l’arcipelago come uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson, provocando un peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da giovedì sera.

Azzorre in allerta rossa

L’IPMA ha emesso avvisi meteo di massima allerta per tutte le isole delle Azzorre.

Gruppo Occidentale (Flores e Corvo): allerta rossa per forti precipitazioni, vento e mare agitato dalle 21:00 di giovedì (22:00 ora di Lisbona) alle 6:00 di venerdì. L’allerta rossa per il mare sarà in vigore tra la mezzanotte e le 9:00 di venerdì, con onde provenienti da sud-ovest dirette verso nord e onde massime comprese tra i 14 e i 18 metri. L’allerta vento rossa copre lo stesso arco temporale, con venti da est in rotazione verso nord.

Gruppo Centrale (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial): allerta rossa per vento e mare agitato. L'allerta vento sarà in vigore dalla mezzanotte alle 9:00 di venerdì, con venti da sud in rotazione verso nord-ovest. L'allerta mare rosso scatterà dalle 3:00 alle 12:00 di venerdì, con onde da sud-ovest in rotazione verso nord-ovest e altezze massime tra 14 e 18 metri.

“Ciò significa che avremo raffiche di vento a 150 km/h, con velocità massime che potrebbero superare tale soglia“, ha avvertito Rui Andrade.

Le raccomandazioni della Protezione civile

In questo scenario, Andrade ha raccomandato ai residenti di controllare la zona circostante le proprie abitazioni, rimuovendo o mettendo al sicuro eventuali oggetti che potrebbero trasformarsi in pericoli con il vento. Ha inoltre sottolineato l’importanza di assicurarsi che “le infrastrutture di drenaggio, in particolare su tetti, terrazze, patii e balconi, siano libere“.

Il presidente della Protezione civile ha invitato la popolazione a evitare di “restare e spostarsi nelle zone boschive” e di “spostarsi e soggiornare vicino alla costa“. Ha poi aggiunto che le persone dovrebbero “limitare la circolazione pedonale e stradale durante il periodo critico” e “limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario“.

Infine, ha ribadito l’importanza di seguire solo le comunicazioni ufficiali: “Una popolazione informata è una popolazione preparata. Prestare attenzione alle informazioni fornite dagli organi ufficiali è l’unica cosa che conta ed è importante“.