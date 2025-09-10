Allerta Meteo Campania, domani a Napoli chiusi parchi, spiagge e cimiteri

“A seguito del Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e del Bollettino Meteorologico Regionale è stato aggiornato l’Avviso di allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi emesso ieri. Il livello di criticità passa da Giallo ad Arancione. L’aggiornamento riguarda alcune zone della Campania, tra cui Napoli, ed è in vigore dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 10 settembre, alle ore 14.00 di domani, giovedì 11 settembre”. È quanto si legge in una nota del Comune di Napoli, dove si annuncia che “restano chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine”.

Inoltre, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri cittadini per la giornata di domani.

Previsti rovesci e temporali, puntualmente di moderata o forte intensità, tendenti ad attenuarsi nel corso della mattinata di domani.

