Allerta Meteo Campania: domani attesi temporali improvvisi e intensi

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo su tutta la Campania, per piogge e temporali a partire dalle 9 di domani, mercoledì 10 settembre, e per le successive 24 ore, ossia fino alle 9 di giovedì 11. Sono previste precipitazioni intense che si manifesteranno a carattere temporalesco e potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Protezione Civile regionale ricorda ai Comuni di attivare i COC – Centri Operativi Comunali – e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

Allerta Meteo, Napoli chiude parchi e spiagge pubbliche

In virtù dell’allerta meteo regionale per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle 9 di domani, mercoledì 10, alle 9 di giovedì 11 settembre, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e del pontile Nord di Bagnoli. Sarà anche interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

