Allerta Meteo Campania: domani piogge e temporali, codice giallo in tutta la regione tranne 2 zone

MeteoWeb

In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo codice giallo per piogge e temporali: l’avviso è valido per la giornata di domani, dalle 9 alle 23.59 sulla gran parte della regione. L’avviso riguarda tutto il territorio ad esclusione delle zone di allerta 4 (alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Le precipitazioni saranno improvvise, perché caratterizzate da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale e potranno verificarsi anche con particolare intensità, viene spiegato in una nota. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.