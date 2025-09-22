Allerta Meteo, clamoroso bollettino ESTOFEX esclusivo per l’Italia: allarme ROSSO per il maltempo di martedì 23!!!

Il centro europeo ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un nuovo bollettino di allerta per le prossime ore, valido dalle 08:00 di domani mattina, martedì 23 settembre, fino alle 08:00 di dopodomani, mercoledì 24 settembre. L’aggiornamento è molto importante perchè è focalizzato esclusivamente sull’Italia, nonostante ESTOFEX non sia un’organizzazione italiana, a conferma dell’entità del forte maltempo che nelle prossime ore si intensificherà ulteriormente nel nostro Paese.

Nel documento ufficiale, si legge:

“Un livello 2 è stato emesso per il Golfo di Venezia principalmente per piogge eccessive.

è stato emesso per il principalmente per piogge eccessive. Un livello 2 è stato emesso per la Lombardia e aree circostanti principalmente per grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento, piogge eccessive e rischio tornado.

è stato emesso per la e aree circostanti principalmente per grandine di grosse dimensioni, forti raffiche di vento, piogge eccessive e rischio tornado. Un livello 1 circonda le aree a livello 2 e si estende fino al Nord di Algeria e Tunisia, principalmente per fenomeni di grandine, eventi isolati di grandine di grandi dimensioni (in particolare tra Algeria e Tunisia), episodi di piogge abbondanti e raffiche di vento, oltre ad un rischio isolato di tornado.”

Allerta Meteo, la situazione sinottica

Secondo ESTOFEX, “un minimo depressionario in quota si chiuderà sulla Francia evolvendo in uno schema a ‘high-over-low’, mentre un anticiclone blocca la circolazione sull’Europa sud-orientale. Questo assetto favorisce l’ingresso di aria più secca sull’Europa centrale e occidentale, mentre una lingua di aria molto umida persiste sul Mediterraneo centrale. Un confine ondulato si estende dalla Spagna sud-orientale fino all’Austria e alla Russia occidentale, mantenendo un ampio settore caldo su Italia e aree limitrofe”.

Allerta Meteo, focus sul Golfo di Venezia

“Modelli ad alta risoluzione – spiega ESTOFEX – evidenziano una depressione al suolo diffusa sul Nord Italia, in spostamento verso il Mar Adriatico. Il settore caldo prefrontale presenta i migliori ingredienti per fenomeni severi, specie lungo una zona di convergenza costiera. Qui si potranno sviluppare supercelle con potenziale di grandine di grosse dimensioni, tornado isolati, forti raffiche e soprattutto piogge molto abbondanti con rischio alluvioni locali. Non si esclude anche un cluster temporalesco a V in movimento verso la Croazia occidentale, con rischio di trombe marine”.

Allerta Meteo, rischio alto anche in Lombardia

Per la Lombardia e zone vicine, ESTOFEX sottolinea: “Un’altra configurazione instabile si svilupperà nell’entroterra, dove aria marittima più calda e umida scorrerà sotto correnti instabili in quota. Ci sarà energia potenziale di 1000–2000 J/kg e forti venti in quota (25–30 m/s). Le celle temporalesche potranno assumere carattere di supercella con rischio tornado, grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. In seguito, i temporali tenderanno ad organizzarsi in sistemi più complessi con rischio di piogge intense”.

Allerta Meteo di livello 1 su Mediterraneo centrale e Nord Africa

Infine, “un’ampia area a livello 1 circonda entrambe le aree principali fino al Nord Africa. In questo contesto di flusso sud-occidentale vivace, si potranno avere temporali organizzati con tutti i fenomeni severi possibili, seppur in maniera più isolata e localizzata. Rischio più alto di grandine tra Algeria e Tunisia, mentre lungo le coste italiane il pericolo maggiore sarà legato a piogge abbondanti e qualche tornado isolato”.

Tutti i dettagli e le mappe nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: