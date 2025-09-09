Allerta Meteo, domani prevista acqua alta a Venezia

Prima alta marea della stagione a Venezia. Il Centro Maree del Comune ha comunicato che alle 13.05 di domani, mercoledì 10 settembre, è previsto un picco di marea di 105 centimetri. Non è esclusa l’attivazione delle barriere del Mose.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.