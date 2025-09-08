Allerta Meteo Firenze: domani codice giallo per forti temporali

Allerta Meteo codice giallo domani a Firenze per possibili temporali forti e la pioggia, con il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari in particolare Ema, Mugnone e Terzolle. È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre a Firenze, anche alcuni Comuni della Città Metropolitana: Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Le allerte scatteranno alle 7 di domani e si concluderanno alle 24 dello stesso giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.