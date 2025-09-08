Allerta Meteo Toscana: domani piogge e temporali, anche forti

Peggiora il tempo in Toscana. Nella giornata di domani, martedì 9 settembre, precipitazioni a carattere temporalesco sono previste già dalla mattina sull’arcipelago e sulle zone costiere e più in generale sulla parte occidentale della regione. Nel corso del pomeriggio, le piogge tenderanno a interessare anche le zone interne e i temporali potranno assumere carattere di forte intensità.

La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti che sarà in vigore dalle ore 7 fino alla mezzanotte di domani, martedì 9, su gran parte del territorio regionale, ad esclusione dell’arco appenninico dalla Lunigiana fino al Casentino.

