Allerta Meteo, FOCUS sulla clamorosa ondata di freddo e neve in arrivo: inizio Ottobre da brividi, da mercoledì 1 l’Italia piomba in pieno inverno!

L’Italia sta vivendo un weekend di freddo anomalo e forte maltempo che interessa varie zone del Paese, da Nord a Sud, con temperature incredibilmente basse rispetto alle medie del periodo: in pieno giorno abbiamo appena +10°C a Varese, +11°C a Como e Verbania, +12°C a Biella, +13°C a Bergamo, Lecco, Cuneo e Aosta, +14°C a Torino e Novara, +15°C a Milano e Brescia. Freddo non solo al Nord: in Sicilia, Palermo è ferma a +19°C sempre in pieno giorno, mentre Catania, Messina e Siracusa hanno +21°C. Stessa temperatura a Reggio Calabria. Nella notte da segnalare minime di +6°C in pianura in varie località dell’Emilia Romagna, tra Bologna, Modena e Ferrara. Tutte temperature tipiche di fine novembre.

Il maltempo sta colpendo in modo molto intenso soprattutto la Sicilia, con violenti nubifragi nel palermitano, nel ragusano e nel siracusano. Piogge sparse anche al Nord, come evidenziano molto bene le immagini dei satelliti animati in diretta:

Ancor più spettacolare il satellite animato europeo, che evidenzia magistralmente l’arrivo dell’uragano Gabrielle, ormai declassato a tempesta extra-tropicale, su Galizia e Portogallo. La tempesta, che ieri mattina ha flagellato l’arcipelago delle isole Azzorre nell’oceano Atlantico, domani – domenica 28 settembre – si abbatterà su Spagna e Portogallo, provocando piogge torrenziali, venti impetuosi e violente mareggiate:

Bellissima l’immagine della tempesta Gabrielle proprio alle porte dell’Europa occidentale dalle immagini ai colori naturali di questa mattina:

Allerta Meteo: stasera e domani ancora forte maltempo al Centro/Sud

Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà, soprattutto (ma non solo) al Centro/Sud. Nella serata di oggi, sabato 27 settembre, avremo infatti forti temporali con grandine e nubifragi in Romagna e nelle Marche, anche se i fenomeni più estremi colpiranno l’estremo Sud, tra Calabria, Sicilia e Sardegna.

Domani, domenica 28 settembre, finalmente migliora al Nord dopo una settimana di maltempo senza sosta, ma il maltempo continuerà a colpire duramente il Centro/Sud, con fenomeni estremi al mattino nel medio Adriatico tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia:

Nel pomeriggio-sera di domani, poi, il maltempo si concentrerà al Sud, in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, come evidenzia chiaramente la mappa del modello MOLOCH del CNR:

Allerta Meteo: confermata l’irruzione di freddo e neve della prossima settimana

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano, anzi intensificano ulteriormente, l’eccezionale ondata di freddo e neve che la prossima settimana colpirà l’Italia, facendo ulteriormente diminuire le temperature e portando scenari tipicamente invernali nel nostro Paese. Stiamo per vivere un evento davvero clamoroso, e mancano ormai pochi giorni: inizierà mercoledì 1 ottobre e durerà almeno tre giorni, con forte maltempo e nevicate a quote eccezionali per il periodo, addirittura sotto i 1.500 metri sull’Appennino centro/meridionale, in alcuni casi probabilmente fino a 1.200 metri tra Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Basilicata. Sarà una delle nevicate più precoci della storia, dopo quella di ieri già eccezionale sulle Alpi in Piemonte.

Le Regioni più colpite dal maltempo saranno quelle meridionali: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Ma il freddo sarà molto intenso in tutto il Paese, anche al Nord, nelle Regioni tirreniche e in Sardegna. I nuclei più freddi, però, arriveranno sull’Adriatico con le temperature più basse tra Marche, Abruzzo, Molise e soprattutto Puglia, dove il maltempo contribuirà ad abbassare ulteriormente le temperature. Tra giovedì 2 e soprattutto venerdì 3 ottobre rischiamo giorni con temperature massime inferiori ai +15°C a Bari, Brindisi, Taranto e Lecce, come se fossimo in pieno inverno! Piogge torrenziali attese anche in Calabria e Sicilia, anche qui con nevicate straordinarie sui rilievi oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine.

Tutti i dettagli nel video:

