Maltempo, la neve abbraccia il Piemonte: Ceresole Reale imbiancata, così presto non succedeva da decenni | FOTO

La prima neve ha imbiancato fino in paese Ceresole Reale (TO), regalando al Piemonte, già ad inizio autunno, un paesaggio dal sapore invernale da cartolina. Una nevicata con accumulo così precoce non accadeva dal lontano 1993. Sempre nel Torinese, a causa della precoce nevicata che tra la notte e le prime ore della mattinata ha imbiancato le aree alpine già dai 1.500 metri di quota, la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana ha disposto la chiusura della SP 32 dal km 32+500 al km 37+160, ovvero dalla frazione Margone di Usseglio fino al Lago di Malciaussia.

Nelle prossime ore le precipitazioni si concentreranno sull’alto Piemonte, dove il maltempo insisterà fino a sabato mattina. Dopo una tregua temporanea, nuove piogge sono attese nella notte, con fenomeni più intensi lungo le pianure a confine con la Lombardia. La quota neve rimarrà stabile attorno ai 1.800-1.900 metri.

Il miglioramento arriverà da sabato pomeriggio, grazie all’indebolimento della depressione e al suo spostamento verso Nord: domenica è prevista una giornata stabile e soleggiata, con un graduale rialzo delle temperature diurne.

