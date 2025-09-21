Allerta Meteo, forte ondata di maltempo in arrivo sull’Italia: scuole chiuse, ecco dove

Una perturbazione di origine atlantica si avvicina all’Italia, portando forti temporali e piogge torrenziali, segnando la rottura dell’estate, accompagnata da un brusco calo delle temperature. La Protezione Civile ha emesso allerta meteo arancione per Liguria e Lombardia e alla luce delle previsioni meteo, i sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo domani, lunedì 22 settembre.

Elenco in aggiornamento.

Liguria

Genova

La Spezia

Savona

Lumarzo (Genova)

(Genova) Sestri Levante (Genova)

(Genova) Ospedaletti (Imperia)

(Imperia) Riva Ligure (Imperia)

(Imperia) San Lorenzo al Mare (Imperia)

(Imperia) Sanremo (Imperia)

(Imperia) Santo Stefano al Mare (Imperia)

(Imperia) Vallecrosia (Imperia)

(Imperia) Ventimiglia (Imperia)

(Imperia) Albenga (Savona)

(Savona) Finale Ligure (Savona)

(Savona) Vado Ligure (Savona)

(Savona) Varazze (Savona)

