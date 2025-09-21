Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare: “forte maltempo in 6 regioni, domani piogge eccezionali in una regione”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco” in 6 regioni del Paese, con piogge “eccezionali” in particolare attese domani, 22 settembre 2025, giorno in cui scocca l’Equinozio d’Autunno, in una regione. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 21 settembre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 21/09/25. Dal pomeriggio di oggi, domenica 21 settembre 2025, e fino a tutta la giornata di domani lunedì 22 settembre 2025, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco su Valle d’Aosta e Piemonte centrosettentrionale, in estensione dalle prime ore di domani lunedì 22 settembre 2025 anche a Lombardia, Liguria e Toscana ed in successiva estensione pomeridiana anche al Veneto. In particolare sul Piemonte settentrionale i quantitativi di precipitazione, dalle prime ore di domani lunedì 22 settembre 2025, potranno assumere carattere di eccezionalità. I fenomeni temporaleschi sopra citati infine saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: