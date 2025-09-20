Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “da domani pomeriggio forti temporali in 2 regioni”

Allerta Meteo per una fase di maltempo autunnale in arrivo: sono infatti attesi forti temporali dal pomeriggio di domani, 21 settembre 2025, e per l’intera giornata di lunedì 22 settembre, giorno in cui “scocca” l’Equinozio d’Autunno. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 20 settembre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 20/09/25. Dal pomeriggio di domani, domenica 21 settembre 2025, e fino a tutta la giornata di lunedì 22 settembre 2025, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco su Valle d’Aosta e Piemonte centrosettentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

