Allerta Meteo, il maltempo colpisce l’Italia intera: piogge monsoniche su Lazio e Nord/Est, domani attenzione al Sud

Il maltempo sta colpendo duramente l’Italia in queste ore, con piogge e temporali molto intensi: i fenomeni più estremi sono al Nord/Est, dove le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia sono esposte a piogge monsoniche con l’afflusso delle correnti calde e umide sul mare Adriatico. Impressionanti i dati pluviometrici della giornata odierna, con 245mm di pioggia cumulati a Bibione e 190mm a Lignano Sabbiadoro. Non mancano le criticità sul territorio: rispetto alle previsioni di ieri, il maltempo è arrivato con qualche ora di anticipo in tutto il Paese.

Anche i forti temporali su Toscana e Lazio, si erano già compiuti nella notte con intensi nubifragi su Roma e in molte altre località: notevoli i 127mm di pioggia caduti a Frosinone, ma anche i 116mm di Nepi, i 111mm di Monterotondo, i 101mm di Anguillara Sabazia. Importante segnalare anche 91mm di pioggia a Viterbo città e 65mm nel cuore di Roma, al Vaticano. Più a Sud, 109mm a Sezze, 75mm a Pontecorvo, 67mm a Fondi. Una grande piovuta, con annessa notevole rinfrescata. E il maltempo continua.

Esattamente come previsto ieri, il maltempo ha colpito duramente anche la Sardegna, mentre al Sud è ancora lo scirocco a dominare la scena con temperature elevate. I picchi più alti in città sono stati in giornata di +35°C a Catania e Cosenza, +32°C a Bari, ma la situazione sta per cambiare. Anche al Sud, infatti, nelle prossime ore arriverà il maltempo con fenomeni certamente meno persistenti e abbondanti nelle precipitazioni rispetto a quanto accaduto al Nord, ma altrettanto intensi e con temperature che domani – giovedì 11 settembre – andranno in picchiata.

In Campania, molti comuni hanno già deciso di chiudere le scuole. Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: