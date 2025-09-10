Allerta Meteo, scuole già chiuse con il forte maltempo di domani: ecco dove | ELENCO

Il maltempo determinato dalla perturbazione atlantica in atto da ieri sull’Italia si estende verso Sud, portando la minaccia di forti temporali e piogge intense. In Campania, è già stata diramata l’allerta meteo arancione per domani. Alla luce di queste previsioni, i sindaci di alcune località stanno decidendo la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse per allerta meteo nella giornata di domani, giovedì 11 settembre.

Elenco in aggiornamento.

Campania

Barano d’Ischia (Napoli)

(Napoli) Castellammare di Stabia (Napoli)

(Napoli) Ischia (Napoli)

(Napoli) Pompei (Napoli)

(Napoli) Portici (Napoli)

(Napoli) Pozzuoli (Napoli)

(Napoli) Serrana Fontana d’Ischia (Napoli)

(Napoli) Torre Annunziata (Napoli)

(Napoli) Torre del Greco (Napoli)

(Napoli) Nocera Superiore (Salerno)

(Salerno) Sarno (Salerno)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: