Allerta Meteo, inizia il peggioramento: ecco le zone più colpite dal maltempo oggi | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo per una prima fase di maltempo che colpirà il Paese oggi, con un peggioramento che avrà luogo in particolare domani, mercoledì 10 settembre. Oggi sono “possibili temporali sul Nord Italia, ma che non dovrebbero causare criticità. Qualche isolato forte temporale sarà invece possibile in Toscana. Qualche temporale potrebbe svilupparsi anche su Lazio, Umbria e Marche ma con bassa probabilità“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un flusso umido sud-occidentale si attiverà nel corso della giornata, a causa dell’avvicinarsi di una saccatura da ovest. L’avvezione umida aumenterà l’instabilità sul Nord Italia, Toscana e forse Marche, Umbria, Lazio e Sardegna. Nella giornata in esame il flusso umido non sarà ancora molto intenso e associato a fronti, pertanto i rovesci e temporali saranno in generale abbastanza disorganizzati e capaci di causare solo forti rovesci di pioggia, non persistenti. I rovesci e temporali sono più probabili nella seconda parte di giornata, soprattutto verso sera sul Nord Italia, quando il flusso inizierà ad intensificarsi“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Va segnalata una situazione un po’ più propensa a temporali organizzati tra Corsica e Toscana“, sottolinea PRETEMP. “Qui il flusso sud-occidentale sarà già moderato nella giornata in esame e l’innesco dei temporali sarà favorito da blande convergenze di venti indotte dall’orografia locale. I modesti valori di wind shear potrebbero essere sufficienti per organizzare un paio di temporali, che potrebbero dunque produrre rovesci intensi più persistenti (possibilità di isolati episodi con >80 mm/3 ore). Per questo è stato deciso di emettere un livello 1. Le altre pericolosità sono ritenute marginali, con l’eccezione delle trombe marine e dei landspouts, che potrebbero trovare un ambiente favorevole al loro sviluppo. I temporali sono possibili già dal mattino“.

“Menzioniamo anche la possibilità di temporali più organizzati a notte inoltrata davanti le coste del Lazio e l’inizio di rovesci temporaleschi persistenti tra alto Adriatico e pianura del Friuli Venezia Giulia. E’ incerto se questi fenomeni inizieranno già entro le 24 UTC della giornata in esame, ma si ritiene più probabile che le criticità maggiori si verificheranno il giorno successivo, per cui si è preferito limitare la pericolosità a zero nella giornata in esame“, conclude PRETEMP.

