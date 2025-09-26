Allerta Meteo, inizia un weekend di forte maltempo: sabato e domenica i fenomeni più estremi al Centro/Sud

In attesa dell’irruzione di freddo della prossima settimana, che si preannuncia come un evento di portata storica per l’entità del freddo anomalo in arrivo con nevicate a quote clamorose per inizio ottobre, il maltempo continua a colpire duramente l’Italia in queste ore anche se rischia di passare in secondo piano tra l’apprensione per gli effetti dell’uragano Gabrielle sempre più vicino a Portogallo e Spagna, dove arriverà proprio nel weekend, e le proiezioni – appunto – di freddo invernale per la prossima settimana.

Ma il maltempo dei prossimi due giorni sarà molto intenso: domani, sabato 27 settembre, sarà una giornata tipicamente autunnale con piogge intense e violenti temporali soprattutto al Sud. I fenomeni più estremi colpiranno la Sicilia al mattino, estendendosi poi alla Calabria nel pomeriggio, come possiamo vedere nelle mappe a corredo dell’articolo. Anche l’Aeronautica Militare ha già lanciato l’allarme per le due Regioni più meridionali dell’Italia.

Ancora maltempo anche al Nord, al mattino in Liguria e Veneto, oltre che sulle Alpi e in Trentino, e nel pomeriggio nel versante Adriatico del Centro Italia tra Romagna, Marche e Abruzzo. Inizierà la fase di maltempo più attesa per le Regioni Adriatiche, dove dopodomani – domenica 28 settembre – avremo piogge a dirotto (che insisteranno anche in Calabria e Sicilia).

Attenzione ai temporali di domani in Sardegna, molto forti sulle coste tirreniche dell’isola. Bisognerà monitorare molto bene il nowcasting perchè c’è il rischio di fenomeni molto violenti. Massima attenzione! Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: