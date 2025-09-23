Allerta Meteo Lombardia: “oggi nuclei temporaleschi di forte intensità”, attenzione dalla Pianura alle Prealpi

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 23 settembre 2025, un’allerta codice giallo per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 23 settembre “si prevedono precipitazioni, in parte a carattere di rovescio temporalesco, possibili su tutti i settori regionali e più probabili sulla fascia prealpina e di Pianura ad essa adiacenti. Si sottolinea come, seppur con probabilità di innesco limitata, vi siano le condizioni per lo sviluppo di nuclei temporaleschi anche di forte intensità, prevalentemente dalla Pianura verso le Prealpi. Venti a scala areale deboli o a tratti moderati, di direzione variabile, con locali rinforzi e raffiche in occasione dei temporali“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani 24 settembre “si prevede la persistenza di condizioni di instabilità per gran parte della giornata: su tutti i settori regionali precipitazioni sparse e a tratti anche a carattere di temporale specie nel pomeriggio, con più frequenza su Pianura e Prealpi. Precipitazioni in attenuazione ed esaurimento nel corso della serata. In montagna limite delle nevicate generalmente oltre 2400 metri, tendente ad abbassarsi, occasionalmente fino a 1800 metri circa a fine giornata. Venti a scala areale deboli o a tratti moderati, di direzione variabile, con locali rinforzi e raffiche in occasione dei temporali”.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

