Continua l’allerta meteo a Milano: attenzione a Seveso e Lambro

Su Milano allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico fino alla mezzanotte di oggi e per rischio temporali fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 24 settembre. L’allerta è stata diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Durante le allerte, il Comune raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Il Comune invita, inoltre, i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi.

È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Durante tutta la durata dell’allerta il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

