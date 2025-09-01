Allerta Meteo Lombardia: peggioramento imminente, scatta il codice arancione

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 1° settembre 2025, un’allerta arancione per rischio idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico e per temporali. Per la restante parte della giornata di oggi 1° settembre, “si mantengono condizioni instabili. Le precipitazioni, in un primo momento deboli e continue, tenderanno nel corso del pomeriggio e della serata ad intensificarsi e ad insistere sui settori occidentali assumendo anche carattere di rovescio o temporale, con possibili massimi locali compresi tra 50 e 100 mm. La perturbazione interesserà in primo momento solo i settori occidentali e marginalmente quelli orientali, ma verso sera si sposterà gradualmente verso Est“, viene spiegato nel bollettino.

Per la giornata di domani 2 settembre “si prevede ancora instabilità sulla regione. Le precipitazioni saranno per lo più concentrate nelle ore notturne e in mattinata, ma proseguiranno anche nella seconda parte. Il carattere delle precipitazioni sarà prevalentemente temporalesco, in un primo momento sui settori orientali e successivamente su quelli centrali e occidentali. La possibilità di innesco dei fenomeni è più alta sulla fascia prealpina ma il flusso in quota proveniente da Nord potrebbe tendere poi a trascinarli verso Sud“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

