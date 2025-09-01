Allerta Meteo Milano, forti piogge e temporali: Lambro e Seveso sorvegliati speciali

MeteoWeb

A Milano, allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, idrico e temporali dalle ore 18 di oggi, lunedì 1 settembre, fino alla mezzanotte di martedì 2 settembre, diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Durante le allerte, il Comune raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate; inoltre sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Le forti piogge che cadono a nord di Milano possono portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni dei fiumi Lambro e Seveso: si raccomanda attenzione nelle zone della città interessate da questi fiumi. È necessario provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.

Durante tutta la durata dell’allerta, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e il coordinamento degli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.